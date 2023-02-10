На старому знімку можна помітити, що співачка та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія була брюнеткою, а не білявкою.

Ведуча, співачка та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія порадувала шанувальників новим контентом. Знаменитість влаштувала стильний фотосет, де позувала перед об'єктивом фотокамери, а також Інстаграм-Сториз показала, як виглядала в підлітковому віці.

На старому знімку можна побачити, що Віра Кекелія була брюнеткою, а не білявкою. У неї було довге волосся і чубчик. Більше того, зірка зізналася, що тоді дуже комплексувала через свій ніс. Артистку на фото просто не впізнати – вона немовби була іншою людиною.

Вона також порівняла своє нинішнє фото із архівним. Кекелія кардинально змінила свою зачіску, схудла та вдосконалила стиль.

"Я у підлітковому віці. Намагаюся полюбити свій ніс", - поділилася знаменитість Віра Кекелія .

Варто зазначити, що Віра Кекелія з 2017 року одружена з українським музикантом Романом Дудою. 1 травня 2020 року співачка повідомила, що народила первістка. Подружжя назвало дитину Іваном.

8 серпня артистка вдруге стала матір'ю. Молодший син Кекелі народився в Грузії.

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