На старом снимке можно заметить, что певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия была брюнеткой, а не блондинкой.

Ведущая, певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия порадовала поклонников новым контентом. Знаменитость устроила стильный фотосет, где позировала перед объективом фотокамеры, а также в Инстаграм-Сториз показала, как выглядела в подростковом возрасте.

На старом снимке можно заметить, что Вера Кекелия была брюнеткой, а не блондинкой. У нее были длинные волосы и челка. Более того, звезда призналась, что тогда очень сильно комплексовала из-за своего носа. Артистку на фото просто не узнать - она словно была другим человеком.

Она также сравнила свое нынешнее фото с архивным. Кекелия кардинально изменила свою прическу, похудела и усовершенствовала стиль.

"Я в подростковом возрасте. Стараюсь полюбить свой нос", – поделилась знаменитость Вера Кекелия.

Стоит отметить, что Вера Кекелия с 2017 года замужем за украинским музыкантом Романом Дудой. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца. Супруги назвали ребенка Иваном.

8 августа артистка во второй раз стала матерью. Младший сын Кекелии родился в Грузии.

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