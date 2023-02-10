Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр, який напередодні їздив до Данії представляти свій бренд на копенгагенському тижні моди, вирішив поділитися з українцями корисними порадами.

"Я нічого не встигаю. Постійні перегони, встигнути усе й одразу, знайомо? У своїй останній поїздці я вкотре переконався наскільки важливо в режимі «встигнути усе» все одно зберігати баланс, і не розпилятися. Тож як бути «продуктивним» і зберігати спокій, коли навколо хаос? Мої думки з цього приводу: Продуктивність — це не те скільки ми встигаємо, а яких результатів ми досягаємо. Ви будете більш продуктивні та спокійні, якщо відмовитися від багатозадачності на користь планування", — пише Андре Тан.

За його словми, важливо ставити собі конкретну мету. Пропишіть для себе, яка ваша точка Б — до чого ви прямуєте. Таким чином ви зможете правильно розставляти пріоритети та знаходити можливості для реалізації цілей.





"Будьте гнучкими. Не бійтеся змінювати свою мету залежно від обставин— адаптуйтеся. Адже сьогодні обставини змінюються дуже швидко і не страшно, якщо мета не актуальна вам зараз - страшно, коли цілей зовсім немає. Та й головне — дозволяйте собі робити паузи. Постійна гонка не приведе ні до чого гарного— вдих видих, пару днів / тиждень відпочинку, і далі до своєї цілі. Не заганяйте себе — ви не їздовий кінь. В перервах немає нічого соромного", — наголосив дизайнер.

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