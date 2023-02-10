У загальнонаціональному марафоні Єдині новини вийшов новий епізод спільного проекту ведучої Катерини Осадчої та телеканалу 1+1 під назвою "Знайти своїх". З перших днів повномасштабної війни телеведуча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв'язок через вторгнення Росії на територію України.

У своєму Інстаграмі вона розповіла історію молодого українця, якого шукає його мама.

Як розповіла Катерина Осадча, Олександр Матусенко не повернувся до одного з бомбосховищ міста Рубіжне, де разом з іншими членами родини вони переховувалися від обстрілу окупаційних військ. Останнє, що він сказав матері: "Мамо, не хвилюйся, я скоро буду вдома".

Пізніше його мати Аліна Ахвердян дізналася, що із Луганщини він потрапив у полон наприкінці березня минулого року. Про це Аліна дізналася із пропагандистського відео телеграм каналу кадирова, на якому впізнала свого сина. Чоловіка змусили записувати звернення під дулом зброї російських військових.

"Ми просимо вас уважно подивитися цей сюжет, можливо саме ви володієте інформацією про Олександра і можете допомогти з пошуком", - звернулася Катерина Осадча за допомогою до своїх підписників.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.