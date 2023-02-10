В общенациональном марафоне Єдині новини вышел новый эпизод совместного проекта ведущей Екатерины Осадчей и телеканала 1+1 под названием "Знайти своїх". С первых дней полномасштабной войны телеведущая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины.

В своем Инстаграм она рассказала историю молодого украинца, которого ищет его мама.

Как рассказала Екатерина Осадчая, Александр Матусенко не вернулся в одно из бомбоубежищ города Рубежное, где вместе с другими членами семьи они скрывались от обстрелов оккупационных войск. Последнее, что он сказал матери: "Мама, не волнуйся, я скоро буду дома".

Позже его мать Алина Ахвердян узнала, что из Луганщины он попал в плен в конце марта прошлого года. Об этом Алина узнала из пропагандистского видео телеграмм канала кадырова, на котором узнала своего сына. Мужчину заставили записывать обращение под дулом оружия российских военных.

"Мы просим вас внимательно посмотреть этот сюжет, возможно, именно вы владеете информацией об Александре и можете помочь с поиском", - обратилась Екатерина Осадчая за помощью к своим подписчикам.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.