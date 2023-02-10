Актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов та його дружина Катерина в шлюбі вже понад 16 років.

Вони познайомилися в Миколаєві, коли їм було всього 16 і 13 років відповідно.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розповіли історію народження родини Крутоголових: "Не відповідала на дзвінки та спалила всі мости! 😱 Ось так розпочинається, здавалося б, найромантичніша історія з пропозицією руки й серця в Єгора Крутоголова".

Спочатку Єгор та Катя дружили, а потім, через п'ять років романтичних стосунків артист миттєво вирішив покликати кохану заміж, аби не втратити її.



"Ми зустрічалися з нею 5 років. Я переїхав до Києва й почав працювати, а вона залишалася в Миколаєві. В один момент Катя обірвала всі контакти, не відповідала на дзвінки. Я не розумів причину мовчання, але здогадувався, що питання якраз у весіллі. Я швидко приїхав до Миколаєва, і мої здогадки підтвердилися. Довго не вагався, тому готовий був піти до РАЦСу хоч першого числа. Але Катя тоді запланувала все на червень", — згадує Єгор Крутоголов.





Через таке миттєве рішення актор не встиг як слід підготуватися, тому каблучки з квітами не було. Але це не завадило подальшому щастю: в 2006 році пара одружилася й досі щаслива у шлюбі та виховує двох синів - Лева та Максима.

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Як Politeka повідомляла, Крутоголов із "Дизель шоу" розповів, що відбувається на передовій, де служить його брат.

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