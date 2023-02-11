Надя Дорофєєва позувала на камеру в трендовому образі з молочного оверсайзу светра і широких штанів чорного кольору.

Українська співачка Надя Дорофєєва може похвалитися точеною фігурою, яку вигідно демонструє у купальниках та стильному вбранні. Співачка приміряла спокусливу цибулю і підкорила стрункими формами. Ефектні фото знаменитість опублікувала в Instagram-Сторіз .

Надя позувала на камеру в трендовому образі з молочного оверсайзу светра і широких штанів чорного кольору. Актуальний зимовий образ вона доповнила двома ремінцями із срібними пряжками.

Вбрання ще більше підкреслило точену постать виконавиці, адже Надя Дорофєєва кокетливо підняла светр. Тим самим знаменитість показала свій ідеальний прес і довела, що вона прекрасна як завжди. Фото знаменитість вважала за краще залишити без підпису.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Надя Дорофєєва повідомив про розлучення зі своїм чоловіком, українським співаком Володимиром Дантесом. У січні 2023 року стало відомо, що вони офіційно оформили розлучення.

Про роман Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним стало відомо наприкінці березня 2022 року. На початку грудня співачка випустила кліп на їхню першу спільну пісню "Щоб не було", в якому знявся Кацурін.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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