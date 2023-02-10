Раніше Маша Єфросиніна ділилася, як дитиною жила в Криму без світла та грілася із сестрою у кожусі тата.

Українська ведуча Маша Єфросиніна зізналася, що зараз її сім'я живе на ті заощадження, які вона назбирала до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Але в дитинстві вона навіть збирати гроші не могла і життя тоді для її сім'ї було дуже важким. Таке зізнання вона зробила у своїй програмі "Екзамен" .

Раніше Маша Єфросиніна ділилася, як дитиною жила в Криму без світла та грілася із сестрою у кожусі тата. Тепер зізналася, що бідність далася взнаки на її ставлення до грошей.

Ведуча заощаджувала, бо пам'ятає, як підтискала пальці у черевиках, з яких уже виросла. Єфросиніна зазначила, що, завдяки її вмінню відкладати, вона зараз має заощадження.

"Це тупо звучатиме, але в мене була мить тріумфу. Тому що я завжди сперечалася з чоловіком, який каже: "Гроші повинні працювати, їх треба вкладати". Він фондовим ринком займається, інвестиціями. Я говорила: "Ні, я пам'ятаю, як я пальчики підтискала в черевиках, бо мені не могли нові купити, тож у мене криві пальчики. Ні-ні, я збиратиму, можливо, ми кудись не поїдемо, але нехай буде на "чорний день", - розповіла Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.