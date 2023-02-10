Ранее Маша Ефросинина делилась, как ребенком жила в Крыму без света и грелась с сестрой в кожухе папы.

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что сейчас ее семья живет на те сбережения, которые она накопила до полномасштабного вторжения рф в Украину. Но в детстве она даже копить деньги не могла и жизнь тогда для ее семьи была очень трудной. Такое признание она сделала в своей программе "Экзамен".

Ранее Маша Ефросинина делилась, как ребенком жила в Крыму без света и грелась с сестрой в кожухе папы. Теперь призналась, что бедность сказалась на ее отношение к деньгам.

Ведущая экономила, потому что помнит, как поджимала пальцы в ботинках, из которых уже выросла. Ефросинина отметила, что, благодаря ее умению откладывать, у нее сейчас есть сбережения.

"Это тупо будет звучать, но у меня был миг триумфа. Потому что я всегда спорила с мужем, который говорит: "Деньги должны работать, их надо вкладывать". Он фондовым рынком занимается, инвестициями. Я говорила: "Нет, я помню, как я пальчики поджимала в ботиночках, потому что мне не могли новые купить, поэтому у меня кривые пальчики. Нет-нет, я буду копить, может быть, мы куда-то не поедем, но пусть будет на "черный день", – рассказала Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.