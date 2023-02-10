Популярна ведуча продовжує розповідати в Інстаграм, чим займається вже майже рік. Поки чоловік Маші Єфросініної перебуває на фронті, вона займається спеціальним фондом допомоги для жінок.

«З початку повномасштабної війни команда нашого masha.foundation жодного разу не збиралася повноцінно в офлайні. Мало того, у березні минулого року штат фонду налічував лише чотири особи, і кожен був у різній географії.

І ось відбулася наша перша стратегічна сесія – нас уже втричі більше, більшість у Києві, ми підбиваємо підсумки своєї роботи і самі офігуємо» – ділиться Єфросиніна.

Вона додала, що поки що вона не має сил після дводенного мозкового штурму. Є втома та задоволення від того, що велика справа відродження жінок набирає скажені оберти.

Раніше Маша Єфросиніна ділилася, як дитиною жила в Криму без світла та грілася із сестрою у кожусі тата. Тепер зізналася, що бідність далася взнаки на її ставлення до грошей.

Ведуча заощаджувала, бо пам'ятає, як підтискала пальці у черевиках, з яких уже виросла. Єфросиніна зазначила, що, завдяки її вмінню відкладати, вона зараз має заощадження.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

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