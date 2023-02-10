Популярная ведущая продолжает рассказывать в Инстаграм, чем занимается вот уже практически год. Пока супруг Маши Ефросининой находится на фронте, сама она занимается специальным фондом помощи для женщин.

«С начала полномасштабной войны команда нашего masha.foundation ни разу не собиралась полноценно в оффлайне. Мало того, в марте прошлого года штат фонда насчитывал всего четыре человека, и каждый был в разной географии.

И вот состоялась наша первая стратегическая сессия - нас уже втрое больше, большинство в Киеве, мы подводим итоги своей работы и сами офигеваем» - делится Ефросинина.

Она добавила, пока что у нее нет сил после двухдневного мозгового штурма. Есть усталость и удовольствие от того, что великое дело возрождение женщин набирает бешеные обороты.

Ранее Маша Ефросинина делилась, как ребенком жила в Крыму без света и грелась с сестрой в кожухе папы. Теперь призналась, что бедность сказалась на ее отношение к деньгам.

Ведущая экономила, потому что помнит, как поджимала пальцы в ботинках, из которых уже выросла. Ефросинина отметила, что, благодаря ее умению откладывать, у нее сейчас есть сбережения.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.