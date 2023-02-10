Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка після початку повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством, допомагаючи у пошуку людей. Не забуває Катя і про Інстаграм, де цього разу розповіла про відвідини Міжнародного комітету Червоного хреста.
"Міжнародний комітет червоного хреста визнає свою безпорадність у доступі до наших бранців.
Це головний висновок за день, проведений у головному офісі Міжнародного комітету червоного хреста в Женеві.
Я особисто засмутилася побаченим і почутим. Загальна думка - є як є, краще так, аніж ніяк. Нас не пускають, але ми розмовляємо. Не добиваємось, а розмовляємо. Адже тиск бути не може, так заборонено, не описано, не прийнято", - написала Катя в публікації.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Дякую за Вашу роботу це все так складно, але опускати руки не можна. Якщо у двері стукати, то обов'язково її відчинять. Тримаємося! Добро завжди переможе зло!";
"Червоний хрест у нашій війні, мабуть, вкотре довів свою безпорадність. Можливо, немає сенсу фінансувати цю організацію в такому обсязі".
Нагадаємо, Осадча виступила в організації Червоного Хреста та поділилася емоціями
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