Юрия Горбунов поделился совместными фотографиями с Катей Осадчей и обратился к жене.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий, который женат на коллеге Кате Осадчей. У пары есть двое сыновей - Иван и Даниил. Также у Кати есть сын от прошлого брака - Илья. Не забывает Горбунов и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Юрий поделился совместными фотографиями с женой.

"6 лет в официальном браке и 8 лет вместе!! Невероятно, но такое впечатление, что я всю жизнь с тобой! Как будто до этого, ничего не было!!

Спасибо тебе за все-утро,ночи,общие проекты!! И за наших замечательных сынишек, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага!

Люблю тебя, Катя!", - написал Горбунов в публикации.

Фанаты, включая подругу Насти Каменских Анну Андрийчук, жену Дмитрия Монатика, Евгения Кота, Олю Цибульскую, Лилию Ребрик и Потапа, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Приветствую Вас, замечательная семья! Безграничное счастье, любовь и долгие счастливые годы жизни в мирной стране";

"Поздравляем!!! Любви, взаимопонимания, долгих лет супружеской жизни. Будьте всегда так хороши и счастливы";

"Так счастливы вместе, аж светитесь. Поздравляю, Юра! самой будет еще много раз по 6!".

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