Телеведущая Катя Осадчая посетила Международный комитет Красного креста и после этого высказалась в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая после начала полномасштабного вторжения занялась волонтерством, помогая в поиске людей. Не забывает Катя и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем посещении Международного комитета Красного креста.

"Международный комитет красного креста признает свою беспомощность в доступе к нашим пленникам.

Это главный вывод за день, проведенный в головном офисе Международного комитета красного креста в Женеве.

Я лично расстроилась увиденным и услышанным. Общее мнение – есть как есть, лучше так, чем никак. Нас не пускают, но мы разговариваем. Не добиваемся, а разговариваем. Ведь давления быть не может, так запрещено, не описано, не принято", - написала Катя в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо за Вашу работу это все так сложно, но опускать руки нельзя. Если в дверь стучать то обязательно ее откроют. Держимся! Добро всегда победит зло!";

"Красный крест в нашей войне, по-видимому, в очередной раз доказал свою беспомощность. Может быть, и нет смысла финансировать эту организацию в таком объеме".

Напомним, Осадчая выступила в организации Красного Креста и поделилась эмоциями

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