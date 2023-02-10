Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая после начала полномасштабного вторжения занялась волонтерством, помогая в поиске людей. Не забывает Катя и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем посещении Международного комитета Красного креста.
"Международный комитет красного креста признает свою беспомощность в доступе к нашим пленникам.
Это главный вывод за день, проведенный в головном офисе Международного комитета красного креста в Женеве.
Я лично расстроилась увиденным и услышанным. Общее мнение – есть как есть, лучше так, чем никак. Нас не пускают, но мы разговариваем. Не добиваемся, а разговариваем. Ведь давления быть не может, так запрещено, не описано, не принято", - написала Катя в публикации.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Столб дыма и огня виден издалека: большой пожар вспыхнул после взрыва, что произошло
Масштабная атака: взрывы прогремели в больших городах Украины, вспыхнули пожары
Дочь будет видеть отца только на фото: на Днепропетровщине попрощались с молодым героем
"Сочувствие родителям": трагедией закончились поиски 11-летнего Виталика под Киевом
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо за Вашу работу это все так сложно, но опускать руки нельзя. Если в дверь стучать то обязательно ее откроют. Держимся! Добро всегда победит зло!";
"Красный крест в нашей войне, по-видимому, в очередной раз доказал свою беспомощность. Может быть, и нет смысла финансировать эту организацию в таком объеме".
Напомним, Осадчая выступила в организации Красного Креста и поделилась эмоциями
А еще Politeka сообщала, что Осадчая поддержала украинцев на фоне слухов о новом наступлении
Также Politeka писала, что Горбунов поделился трепетными кадрами с Осадчей, обратившись к жене