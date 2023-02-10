Як пише Politeka.net , Камалія - ​​успішна вітчизняна виконавиця, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення зіркова сім'я активно займається благодійністю, допомагаючи українцям. Також Камалія зізнавалася, що завдяки чоловікові Пакистан допомагав Україні важливим озброєнням. Тепер співачка у своєму Інстаграмі показала, як вирішила виступити на батьківщині чоловіка.

"Дивовижна Камалія виступить на Пакистанському літературному фестивалі 2023 року, представленому Радою мистецтв Пакистану, Карачі. Талановита співачка з України зачарує вас своїм чудовим голосом та сліпучою сценічною появою", - написала артистка під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Краща. Нехай Бог благословить";

"Удачі, ми знаємо що у вас все буде ок";

"Чудова дівчина ти тоді красуня чарівна так тримати слава Ісусу Христу";

"Люблю тебе надто добре, повертайся до Пакистану".

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