Как пишет Politeka.net, Камалия - успешная отечественная исполнительница, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения звездная семья активно занимается благотворительностью, помогая украинцам. Также Камалия признавалась, что благодаря мужу Пакистан помогал Украины важным вооружением. Теперь певица в своем Инстаграм показала, как решила выступить на родине мужа.

"Удивительная Камалия выступит на Пакистанском литературном фестивале 2023 года, представленном Советом искусств Пакистана, Карачи. Талантливая певица из Украины заворожит вас своим прекрасным голосом и ослепительным сценическим появлением", - написала артистка под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Лучшая. Пусть Бог благословит";

"Удачи, мы знаем что у вас все будет ок";

"Прекрасная девушка ты тогда красавица волшебная так держать слава Иисусу Христу";

"Люблю тебя слишком хорошо, возвращайся в Пакистан".

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