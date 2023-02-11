Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка отримала звання Національної легенди України. Знаменитість має внучку - 21-річну Соню Євдокименко. Вона вже кілька років живе у США, де навчається та будує кар'єру моделі. Соня вже має нареченого-мільйонера, який входив до списку Форбс.

Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише результатами зйомок, а й особистими кадрами. А цього разу Соня вирішила поділитись кадрами, де показала своє тренування. На кадрах Євдокименко була у спортивному костюмі та боксувала на рингу.

Слід зазначити, що Соня, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка першого ж дня повномасштабного вторгнення опублікувала пост, де показала український прапор на тлі Батьківщини-матері.

"Моя сім'я і багато людей, які мені дуже дорогі, перебувають в Україні. Минулої ночі громадяни по всій країні прокинулися о 5-й ранку від звуків сирен і вибухів...", - написала Соня в публікації 24 лютого 2022 року, коли путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в усіх напрямках.

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