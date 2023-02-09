Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая имеет звание Национальной легенды Украины. У звезды есть сын - Руслан Евдокименко, у которого также есть двое детей Соня и Анатолий Евдокименко. 21-летняя внучка Ротару живет и учится в США, где начала карьеру модели. У девушки уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс.
Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами не только стильными луками, но и личными кадрами. А в этот раз внучка Ротару похвасталась стильным луком в барвинковом цвете.
Фанаты, включая легендарную бабушку, поставили лайки и написали комментарии:
"Красивая, умная, утонченная, современная, сексуальная!!!";
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"Красиво";
"Как всегда - супер";
"Это прекрасно";
"5 из 5, лайк, привет!"
"Ты очень элегантная ослепительная ослепительная ослепительная ослепительная великолепная великолепная, София танцует в тикток".
А до этого Соня Евдокименко рассказала о выставке, которую посетила.
"На новой выставке в церкви Сант-Агостино визуальный художник Мартин Ромео приглашает вас посетить ремесленные мастерские Пьетрасанты. Посмотрите на руку мастера, работающего в симбиозе с талантом художника", - написала модель.
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