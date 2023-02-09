Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая имеет звание Национальной легенды Украины. У звезды есть сын - Руслан Евдокименко, у которого также есть двое детей Соня и Анатолий Евдокименко. 21-летняя внучка Ротару живет и учится в США, где начала карьеру модели. У девушки уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами не только стильными луками, но и личными кадрами. А в этот раз внучка Ротару похвасталась стильным луком в барвинковом цвете.

Фанаты, включая легендарную бабушку, поставили лайки и написали комментарии:

"Красивая, умная, утонченная, современная, сексуальная!!!";

"Красиво";

"Как всегда - супер";

"Это прекрасно";

"5 из 5, лайк, привет!"

"Ты очень элегантная ослепительная ослепительная ослепительная ослепительная великолепная великолепная, София танцует в тикток".

А до этого Соня Евдокименко рассказала о выставке, которую посетила.

"На новой выставке в церкви Сант-Агостино визуальный художник Мартин Ромео приглашает вас посетить ремесленные мастерские Пьетрасанты. Посмотрите на руку мастера, работающего в симбиозе с талантом художника", - написала модель.

Напомним, внучка Софии Ротару с животом напоказ впечатлила видом на прогулке

А еще Politeka сообщала, что 21-летняя внучка Софии Ротару покорила эффектным образом в плюшевой шубке

Также Politeka писала, что 21-летняя внучка Софии Ротару показала, как нужно подчеркивать фигуру



