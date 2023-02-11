Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Після повномасштабного вторгнення знаменитість виїжджала на деякий час із країни, але вже повернулася та продовжила працювати. А сьогодні, 10 лютого, Україна зазнала знову ракетного обстрілу з боку Росії і Олі довелося зі знімальною групою спуститися в бомбосховища. Відео з нього Полякова опублікувала у своєму блозі Інстаграм.
"Дивіться, яку мені тут зробили загородку, щоб мені трошки було тепліше. Бачите, тут поставили УФОшечку. Тут у мене моя гримерка тепер. Перший раз у житті я в бомбосховищі буду... Ми в захваті, правда. Ми вже зняли ТікТокі. .. Мої дівчатка, ось так ось. А що, ми через ці придурки не працюватимемо? Чи що?", - сказала Оля.
Після цього Оля продемонструвала, як їй зробили макіяж у гримерці бомбосховища.
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"Ну що, дорогі мої, я вже готова до зйомок, але відбою тривоги ще не було, тому чекаємо. Бережіть себе. Не ігноруйте тривогу, коли ракети потрібно в бомбосховищі", - сказала Оля, хваляючись результатом роботи стилістів.
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