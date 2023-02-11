Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. После полномасштабного вторжения знаменитость уезжала на некоторое время из страны, но уже вернулась и продолжила работать. А сегодня, 10 февраля, Украина подверглась снова ракетным обстрелам со стороны россии и Оле пришлось со съемочной группой спуститься в бомбоубежище. Видео из него Полякова опубликовала в своем блоге Инстаграм.
"Смотрите, какую мне тут сделали заградку, чтобы мне немножко было теплее. ВИдите, тут поставили УФОшечку. Тут у меня моя гримерка теперь. Первый раз в жизни я в бомбоубежище буду... Мы в восторге, правда. Мы уже сняли ТикТоки... Мои девочки, вот так вот. А что, мы из-за этих придурков не будем работать? Или что?", - сказала Оля.
После этого Оля продемонстрировала, как ей сделали мейкап в гримерке бомбоубежища.
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"Ну что, дорогие мои, я уже готова к съемкам, но отбоя тревоги еще не было, потому ждем. Берегите себя. Не игнорируйте тревогу, когда ракеты, нужно в бомбоубежище", - сказала Оля, хвастаясь результатом работы стилистов.
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