На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що на війні загинув її двоюрідний брат.

"Не вірю 😭 Сьогодні втратила свого двоюрідного брата Романа Климковича, який у свої 34 віддав життя за Україну, загинувши у бою під Соледаром. З перших днів війни пішов боронити рідну землю добровольцем. Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю! Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу провідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене у гості і розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене, навіть, думки ніколи не було, що може щось трапитися", — пише Ірина Федишин.

Роман встиг відвідати нещодавній концерт співачки, й там вони зробили останнє спільне фото.

"Я запросила тебе на концерт у Трускавці, 25.01. Ти сказав, що дуже постараєшся бути. Яка ж я була рада, коли побачила тебе у першому ряду. Ти, як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене. Після концерту ми жваво спілкувалися, зробили з тобою фото, Господи, це було наше останнє фото разом 💔 І вчора зателефонували твої побратими і сказали, що тебе більше немає. Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка", — зізнається артистка.

Ірина Федишин додала, що брат із дитинства завжди дуже її підтримував.

"Ти гордився мною, а я ціле життя буду гордитися твоїм подвигом - віддати життя за волю України. Серце нашої родини розбите, ми дуже тебе любимо, Ромчику💔 Спи спокійно, мій братику 🙏Вічна пам’ять герою України", — наголосила співачка

Нагадаємо, що Ірина Федишин показала, куди поїхала, та несподівано звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка показала, як окупанти знівечили авто.

Також Politeka писала, що Федишин після скандалів похизувалася, як із Дзідзьо та Пономарьовим запалила в Італії.