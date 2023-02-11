Віктор Перехрест став справжнью зіркою «МастерШеф» завдяки своєму темпераменту, емоційності і несхожості на інших. У проєкті вирішили згадати його перли, присвятивши Перехресту відеодобірку кадрів з його участю.

«У Віті досить цікаве уявлення про кулінарії, але при цьому він не дуже вміє працювати в команді», - йдеться у коментарі до відео.

Зазнчається, що історія Віктора в «МастерШеф» розпочалася у 4 сезоні. Після цього він почав працювати у ресторанах, а також зайнявся питанням харчування молоді. Віктор був шеф-кухарем скаутського табору, а також часто брав участь у волонтерських ініціативах.

Незважаючи на те, що пд час участі у «МастерШеф. Битва сезонів» Перехреста багато хто з телеглядачів критикував, зараз за цим дотепним і незвичайним кухарем дуже сумують.

Його навіть називають кращим з учасникыв «битви» і порівнюють з Сердючкою:

«Хотілося б, щоб Віктору передали, що ми, його шанувальники, віримо в нього і готові бачити його на Майстер Шефі і вболівати за нього стільки, скільки йому знадобиться для перемоги. Віктор ти добрий , харизматичний хлопець ... Не зупиняйся , ми віримо що якось побачимо тебе з кубком переможця Мастер Шеф», «Вітя, ти дуже світла і позитивна людина! Давай Боже тобі доброї долі та гарних друзів!»,

«На Вітю завжди із посмішкою дивишся», «Він набагато сильніший і талановитіший, ніж про нього думали учасники Битви Сезонів»,

«Улюблений учасник»,

«Сердючка номер два»,

«Дуже добра і гарна людина».

Додамо, після повномасштабного військового вторгнення Перехрест на деякий час опинився в ТрО.

«Народ, так, перше – я вже пішов з тероборони, автомат я здав. Друге – я вже працюю на кухні, хто хоче приходьте до мене…», - писав кухар у травні у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, переможець МастерШеф. Битва сезонів потрапив у немилість.

Крім того, повідомлялось, що зірка МастерШеф тепер працює з Поляковою і звернувся до українців.

Також повідомлялось, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.