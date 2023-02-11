Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". А після початку повномасштабного вторгнення Ілона виїхала до Італії, де була з дітьми деякий час. Але після цього Гвоздєва повернулася назад до України до чоловіка. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу танцівниця показала, яку смачність приготувала.

"Ось така вийшла смакота", - написала зірка, показуючи страву.

"Рецепт на шість порцій:

- картопля – 300 г;

- морква – 300 г;

- буряк – 300 г;

- цибуля - 300 г;

- биточки зі свинини 1 кг;

- майонез/сіль/перець до смаку", - написала інгредієнти Ілона.

"Спосіб приготування: буряк і моркву нарізати кільцями і обсмажити на оливковій олії на сковорідці небагато. М'ясо добре відбити і обсмажити по 1 хвилині на вогні до скоринки, а потім обсмажити цибулю. Все це викладаємо у форму для запікання шарами: картопля/цибуля /м'ясо/буряк/цибуля/морква. Наприкінці замішати тертий сир і зверху помазати і приправити кожну кулю спеціями до смаку. Поставити в духовку на 1 годину 30 хвилин при температурі 180 градусів.

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