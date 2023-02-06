Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала, какая песня для нее очень важная.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая стала победительницей проекта "Танців з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российской оккупацией, а после начала полномасштабного вторжения звезда уехала в Италию, где была с детьми некоторое время. Но после вернулась обратно в Украину, воссоединившись с мужем. Звезда в одном из интервью признавалась, что у нее очень ревнивый муж, что фанатам показалось на грани абьюза.

Не забывает Гвоздева и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона показала несколько песен.

"Последняя песня знакомая до боли в сердце. Ибо еще студенткой под нее танцевала", - написала Гвоздева в публикации.

"Пока не танцую, остается только петь", - написала Илона под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Все песни чудны, но фраза "Как у нас НА Украине" - очень режет уши, надеюсь ее перепоют";

"А 9 песня когда будет?";

"пишу каждому, убирайте Повалий".

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