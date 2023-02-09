Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками". А после этого Гвоздева отправилась на грузинские "Танці з зірками", где стала хореографом-постановщиком шоу. Звезда отмечала, что на том проекте участники получали намного приятней призы, чем в Украине. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делятся с фанатами самым интересным. А в этот раз Илона показала, как пустилась в пляс, будучи в ботфортах.

"История этого видео проста:

Шла одеваться и снимать тренировки, а увидела свои старые любимые ботфорты и тут мамку понесло, вспомнила свои 20-ть

Последние годы для меня каблуки-это исключительно обувь для мероприятий и праздников. Ибо годы уже не те, удивлять уже никого, потому что замужем да еще и венчан, да и ноги болят бегать 24/7 на высоченных каблуках! Но ведь так их люблю", - написала Илона в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну что тут сказать, если всё станцевали";

"Всем бы так по домашнему выглядеть. Вы очень хороша";

"Я одна увидела здесь ту женщину из тиктока?";

"Эта песня четко ассоциируется с жизнью свободной женщины".

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