Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на "Танцях з зірками". Также ее приглашали судить этот проект, а еще Илона ездила в Грузию, где была хореографом-постановщиком аналогичного шоу. Гвоздева признавалась, что призы для танцоров были там лучше украинских. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где в этот раз показала, как тренируется.

"Сделайте эти упражнения 5 раз подряд и ваши бедра с ягодицами будут палаты.

Давайте договоримся с вами. Я выставляю сообщения с танцами и упражнениями, а вы делаете донат для наших ребят и присоединяетесь к сбору для 241 Бригады ТРО ВСУ, 243 Батальона, 7 роты!

Ребята защищают нас на восточном направлении в горячей точке! Для победы им необходим квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic!", - написала Илона под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Блин какая хорошая у Вас фигура, хотя месяц бы такой...";

"Что это за красота на стенах? Это обои, роспись?";

"Илона, подскажите пожалуйста когда лучше делать тренировки?";

"Я представляю как у меня болят колени".

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