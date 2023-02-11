Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая победила на шоу "Танці з зірками". А после начала полномасштабного вторжения Илона выехала в Италию, где находилась с детьми некоторое время. Но после этого Гвоздева вернулась обратно в Украину к мужу. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз танцовщица показала, какую вкусноту приготовила.

"Вот такая вышла вкуснота", - написала звезда, показывая блюдо.

"Рецепт на шесть порций:

- картофель - 300 г;

- морковь - 300 г;

- свекла - 300 г;

- лук - 300 г;

- биточки со свинины 1 кг;

- майонез/соль/перец по вкусу", - написала ингредиенты Илона.

"Способ приготовления: буряк и морковь нарезать кольцами и обжарить на оливковом масле на сковородке немного. Мясо хорошо отбить и обжарить по 1 минуте на огне до корочки, а после там же обжарить лук. Все это выкладываем в форму для запекания слоями: картофель/лук/мясо/свекла/лук/морковь. В конце замешать тертый сыр и сверху помазать и приправить каждый шар специями по вкусу. Поставить в духовку на 1 час 30 минут при температуре 180 градусов. И вынимать, когда будет корочка", - рассказала Гвоздева.

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