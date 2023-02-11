Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – відома українська актриса, яка побудувала кар'єру на Заході. Зірка запам'яталася завдяки своєму тріумфу у фільмі "Квант милосердя", у якому зіграла дівчину Джеймса Бонда. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Куриленко розповіла про смерть своєї подруги.

"RIP моя прекрасна подруга", - написала Ольга у сторіс.

"Спочивай зі світом, моє дороге кохання. Слів не вистачить, щоб описати те, що я відчуваю. Ти була найсильнішою жінкою, яку я знаю. Воїн. Найкрасивіший. Найусмішніший. Величезне серце. Як же мені пощастило, що я знав тебе, і ти була в моєму житті. Дякую, що ти є. Щоб була прекрасним другом. Я люблю тебе і любитиму все життя. Прощавай, моє дороге кохання", - написала Ольга в публікації і показала старі фотографії з подругою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Співчуваю вашій втраті ...";

"Занадто складно підібрати слова, це так несправедливо Спочивай зі світом, Анко, назавжди в наших серцях";

"Жаль про вашу втрату... Мої співчуття вам і сім'ї вашої подруги, нехай вона спочиває зі світом".

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