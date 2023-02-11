Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная украинская актриса, которая построила карьеру на Западе. Звезда запомнилась благодаря своему триумфу в фильме "Квант милосердия", в котором сыграла девушку Джеймса Бонда. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Куриленко рассказала о смерти своей подруги.

"RIP моя прекрасная подруга", - написала Ольга в сторис.

"Покойся с миром, моя дорогая любовь. Слов не хватит, чтобы описать то, что я чувствую. Ты была самой сильной женщиной, которую я знаю. Воин. Самый красивый. Самый улыбчивый. Огромное сердце. Как же мне повезло, что я знал тебя, и ты была в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Чтобы была прекрасным другом. Я люблю тебя и буду любить всю жизнь. Прощай, моя дорогая любовь", - написала Ольга в публикации и показала старые фотографии с подругой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сочувствую вашей утрате…";

"Слишком сложно подобрать слова, это так несправедливо Покойся с миром, Анка, навсегда в наших сердцах";

"Сожалеем о вашей утрате... Мои соболезнования вам и семье вашей подруги, пусть она покоится с миром".

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