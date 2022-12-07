Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса с украинскими корнями. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Куриленко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ольга поделилась кадрами в своем блоге, показав неожиданный образ. Звезда сделала селфи, показывая волосы, которые собрала в косички.
"Время спа", - написала Куриленко на кадрах.
До этого звезда высказать против войны в Украине после полномасштабного вторжения.
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"У нас общие корни! Мы есть братья и сестры! Прекратите убивать друг друга! Быть против войны это не значит быть против своей страны. Это значит иметь сострадание и понимание, что нет смысла в потери жизни. Скажите нет. Откажитесь от войны! Те русские, которые против войны с Украиной и которые любят Украину и ее людей, подпишитесь здесь, пожалуйста. Покажите нам, что вы не хотите смерти ваших братьев и сестёр! Я надеюсь на вас и верю в вас!!! Добро победит!!!! Давайте победим вместе", - написала Ольга.
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