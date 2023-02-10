Українська співачка Ганна Трінчер показала, на який вчинок наважився її чоловік, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська блогерка, співачка, а також актриса. Зірка прославилася завдяки серіалу школа, де зіграла старшокласницю Нату. Тепер Трінчер не дуже любить, коли її порівнюють із тим чином і персонажем. А минулого року Ганна вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться ділиться не лише творчістю, а й особистою творчістю.

А цього разу Ганна вирішила показати, який серйозний вчинок зробив її чоловік. Як виявилось, Олександр довгий час не спілкувався зі своїм батьком і вирішив йому зателефонувати.

"Набрав батька?)", - Запитав фанат у Ганни.

"Багато хто з вас здогадався... Вони не спілкуються багато років, як і я зі своїм батьком", - написала Ганна.

"Вибачаюсь за таку мою "емоційну" реакцію. Ця тема мене дуже тригерит. Я уявляла себе на його місці - і переживала велику кількість емоцій, але я але в середині зрозуміла, що в мене навряд чи вистачить сил зробити так само", – зазначила Трінчер на другому сторіс.

"Єдине фото, яке в мене знайшлося з батьком, не піднімаючи сімейних архівів. Так, ми не спілкуємось уже 5-6 років", - зазначила Ганна.

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