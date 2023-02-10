Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская блогерка, певица, а также актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу школа, где сыграла старшеклассницу Нату. Теперь Тринчер не очень любит, когда ее сравнивают с тем образом и персонажем. А в прошлом году Анна вышла замуж за блогера Александра Волошина. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится делится не только творчеством, но и личными творчеством.
А в этот раз Анна решила показать, какой серьезный поступок сделал ее супруг. Как оказалось, Александр долгое время не общался со своим отцом и решил ему позвонить.
"Набрал отца?)", - спросил фанат у Анны.
"Много кто с вам догадался... Они не общаются много лет, как и я со своим отцом", - написала Анна.
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"Извиняюсь за такую мою "эмоциональную" реакцию. Эта тема меня очень тригерит. Я представляла себя на его месте - и переживала большое количество эмоций, но я но в середине поняла, что у меня вряд-ли или хватит сил сделать так само", - отметила Тринчер на втором сторис.
"Единственное фото, которое у меня нашлось с отцом, не поднимая семейных архивов. Да, мы не общаемся уже 5-6 лет", - отметила Анна.
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