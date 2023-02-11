Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька після повернення в Україну показала, як бігла до метро після початку обстрілу.

Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Папік". Зірка відразу ж після початку повномасштабного вторгнення вирушила до Німеччини, куди її забрав хлопець, якого вона до цього ховала. Дарина там була майже рік, а днями тільки-но повернулася назад в Україну. А сьогодні Петрожицька відчула на собі, що таке жити вдома, адже вранці розпочався масований обстріл. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, як йде в метро.

"Ну що, ранок. Вночі прокинулася від тривоги. Потім знову заснула, потім знову зараз тривога. І вирішила про всяк випадок доїхати до метро. Бо в мене недалеко метро. Доїхати до метро, ​​тож бережіть себе, будь ласка", - сказала Петрожицька.

"Як людина не навчена, треба було взяти щось, щоб сісти. Буду сидіти навпочіпки поки що. Бо знаєте, в моєму житловому комплексі майже все. Я колись підходжу, кажу: "Ну, укриття якесь більш-менш з'явилося? ". Вони кажуть, так на мене дивляться, ніби я якась з іншої планети. Але нічого", - розповіла Дар'я, вже перебуваючи у безпечному місці.

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