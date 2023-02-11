Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". А кілька років тому артистка стала переможницею проекту "Маска". А після цього співачка стала головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Але майже одразу після шоу він її покинув, через що артистці довелося навіть піти до фахівця, щоби розібратися в собі.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Огневич показала кадри зі зйомок.

Фанати поставили під відео сотні лайків та написали коментарі:

"Боже як гарно. Ви просто неймовірна ... Богиня ... еталон краси, наш діамант";

"Все буде, красунечка";

"Зайчик все буде добре, ми поруч серцем, любимо вас";

"Злата Огневич найкраща найкраща";

"Яка краса ... як перестати дивитися. Наше золото, золоте сонце, обожнюю";

"запізнився, вже всі написали що чарівна)";

"Злата мила, яке ж це задоволення дивитись на тебе і слухати твій прекрасний голос!";

"Дуже суперова пісня я просто кайфую від неї !!!".

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