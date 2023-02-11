Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". А несколько лет назад артистка стала победительницей проекта "Маска". А после этого певица стала главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Но почти сразу после шоу он ее бросил, из-за чего артистке пришлось даже пойти к специалисту, чтобы разобраться в себе.
Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Огневич показала кадры со съемок.
Фанаты поставилии под видео сотни лайков и написали комментарии:
"Боже как красиво. Вы просто невероятная...Богиня...эталон красоты, наш бриллиант";
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"Все будет, красоточка";
"Зайка все будет хорошо, мы рядом сердцем, любим вас";
"Злата Огневич самая лучшая самая красивая";
"Какая красота...как перестать смотреть. Наше золото, золотое солнце, обожаю";
"опоздал, уже все написали что волшебная)";
"Злата милая, какое же это удовольствие смотреть на тебя и слушать твой прекрасный голос!";
"очень суперовая песня я просто кайфую от нее!!!".
Напомним, Огневич распрощалась со старыми привычками, чтобы сохранить психику: даже 10 минут наводили страх
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