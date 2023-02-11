Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". А несколько лет назад артистка стала победительницей проекта "Маска". А после этого певица стала главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Но почти сразу после шоу он ее бросил, из-за чего артистке пришлось даже пойти к специалисту, чтобы разобраться в себе.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Огневич показала кадры со съемок.

Фанаты поставилии под видео сотни лайков и написали комментарии:

"Боже как красиво. Вы просто невероятная...Богиня...эталон красоты, наш бриллиант";

"Все будет, красоточка";

"Зайка все будет хорошо, мы рядом сердцем, любим вас";

"Злата Огневич самая лучшая самая красивая";

"Какая красота...как перестать смотреть. Наше золото, золотое солнце, обожаю";

"опоздал, уже все написали что волшебная)";

"Злата милая, какое же это удовольствие смотреть на тебя и слушать твой прекрасный голос!";

"очень суперовая песня я просто кайфую от нее!!!".

Напомним, Огневич распрощалась со старыми привычками, чтобы сохранить психику: даже 10 минут наводили страх

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