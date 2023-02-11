Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Зірка у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення поїхала до Німеччини до свого молодого чоловіка, де перебувала до лютого поточного року. А днями Дарина повернулася назад до України і практично одразу потрапила під обстріл окупантів. Тепер Петрожицька вирішила розповісти про свою нову поїздку, поділившись із фанатами у своєму Інстаграмі.

"Третій раз за добу в метро і нарешті їду. Спати хочеться дуже", - написала Дарина на першому сторіс.

"Мирної ночі", - написала зірка на другому сторіс і показала, як лежить уже в поїзді, який прямував до Одеси з Києва, де актриса має будинок.

"Авокадик знову на гастролях. Аж не віриться", - зазначила Дар'я та показала себе.



А до цього знаменитість поділилася фотографією трирічної давнини та привітала українців із Різдвом.

"Цьому фото майже три роки. Київ, будинок. Сумую Поділюсь цим спогадом з вами і побажаю тепла, спокою, здоров'я та головне нашої перемоги та миру! Міцно обіймаю", - написала Даша у публікації до фотографії.

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