Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона – Скасування". Вже зараз у артистки багато пісень, які встигли пошуміти у трендах музичних майданчиків, і зірка тепер активно співпрацює з багатьма українськими виконавцями.

Не забуває Яна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Шамаєва звернулася до українців після трагедії у Туреччині.

"Нанесла з ночі масло на волосся, сварки. Але знову прокинулася з новинами і не можу вийти в сторіс. Я хочу хоч якось підтримати тих, кого це зачепило. Але ми знаємо, найбільше дієві способи підтримки:"

1) банки/рахунки ефективних фондів

2) постійно інформуйте своїх закордонних друзів про події

3) підтримуйте та розширюйте рідну культуру”, - написала Яна у сторіс.

"Я прокинулася з черговими новинами, черговими та жахливими. Вибачте мене за мою цибулю, я не могла вийти просто у сторіс, я нанесла засіб для волосся і зрозуміла, що я маю з вами поговорити. Я хочу виловити якусь підтримку та сторіс - це один із небагатьох способів, як ми можемо з вами спілкуватися. Просто обіймаю вас міцно, всіх кого це зачепило і всіх кого зачепили ці трагедії і в Туреччині, і в Америці, ці землетруси. Особливо в місцях, де був дійсно високобальний землетрус" – сказала Яна у зверненні.

Нагадаємо, Jerry Heil відчула наслідки руйнівного землетрусу.

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