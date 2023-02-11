Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". Уже сейчас у артистки множество песен, которые успели пошуметь в трендах музыкальных площадок и звезда теперь активно сотрудничает с многими украинскими исполнителями.
Не забывает Яна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Шамаева обратилась к украинцам после трагедии в Турции.
"Нанесла с ночи масло на волосы, ссори. Но снова проснулась с новостями и не могу выйти в сторис. Я хочу хоть как-то поддержать тех, кого это зацепило. Но мы знаем, больше всего действенные способы поддержки:
1) банки/счета эффективных фондов
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Фатальное ДТП на Днепропетровщие: в салоне машины находилось четверо детей, подробности
Валерий Залужный взволновал украинцев новым сообщением: "Сегодня..."
Дочь Поляковой снова оконфузилась из-за украинского языка, кадры: "К репетитору..."
Дочь будет видеть отца только на фото: на Днепропетровщине попрощались с молодым героем
2) постоянно информируйте своих заграничных друзей о событиях
3) поддерживайте и расширяйте родную культуру", - написала Яна в сторис.
"Я проснулась с очередными новостями, очередными и ужасными. Извините меня за мой лук, я не могла выйти просто в сторис, я нанесла средство для волос и поняла, что я должна с вами поговорить. Я хочу выловить какую-то поддержку и сторис - это один из немногих способов, как мы можем с вами общаться. Просто обнимаю вас крепко, всех кого это зацепило и всех кого зацепили эти трагедии и в Турции, и в Америке, эти землетрясения. Особенно в местах, где был действительно высокобалльное землетрясение", - сказала Яна в обращении.
Напомним, Jerry Heil почувствовала последствия разрушительного землетрясения
А еще Politeka писала, что Jerry Heil перепела хит из легендарного фильма, появилось видео
Также Politeka сообщала, что Jerry Heil призналась, что ее расстроило в США и что планирует делать дальше