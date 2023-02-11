Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". Уже сейчас у артистки множество песен, которые успели пошуметь в трендах музыкальных площадок и звезда теперь активно сотрудничает с многими украинскими исполнителями.

Не забывает Яна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Шамаева обратилась к украинцам после трагедии в Турции.

"Нанесла с ночи масло на волосы, ссори. Но снова проснулась с новостями и не могу выйти в сторис. Я хочу хоть как-то поддержать тех, кого это зацепило. Но мы знаем, больше всего действенные способы поддержки:

1) банки/счета эффективных фондов

2) постоянно информируйте своих заграничных друзей о событиях

3) поддерживайте и расширяйте родную культуру", - написала Яна в сторис.

"Я проснулась с очередными новостями, очередными и ужасными. Извините меня за мой лук, я не могла выйти просто в сторис, я нанесла средство для волос и поняла, что я должна с вами поговорить. Я хочу выловить какую-то поддержку и сторис - это один из немногих способов, как мы можем с вами общаться. Просто обнимаю вас крепко, всех кого это зацепило и всех кого зацепили эти трагедии и в Турции, и в Америке, эти землетрясения. Особенно в местах, где был действительно высокобалльное землетрясение", - сказала Яна в обращении.

Напомним, Jerry Heil почувствовала последствия разрушительного землетрясения

А еще Politeka писала, что Jerry Heil перепела хит из легендарного фильма, появилось видео

Также Politeka сообщала, что Jerry Heil призналась, что ее расстроило в США и что планирует делать дальше



