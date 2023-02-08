6 февраля Турцию всколыхнули три мощных землетрясения, которые наделали много бед и забрали жизни тысяч людей. Последствия разрушительного землетрясения ощутила певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева). Об этом она рассказала более подробнее на своей странице в Телеграмм.
Сейчас Jerry Heil находится в Бостоне, где проходит обучение в музыкальном колледже Беркли, но даже там были ощутимые толчки - к счастью, всего в два балла.
"У нас здесь крошечные землетрясики, с тех пор как я приехала. Типа до 2 баллов. Я думала, мне кажется вообще. Но глянула на сайте — легонько трясет землю. А потом вчера в других странах произошло то, что произошло. Кения треснула чуть ли не пополам, видели?", — рассказала поклонникам Jerry Heil.
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Исполнительница предположила, что таким образом наша планета намекает на то, что мы уже оказались на грани, ведь разрушают природу.
"Потому что мы несем деструктив в естественную экосистему, строя здесь свою, искусственную, некрасивую и разрушающую. Строим, разрушая. Когда люди говорят "на чужом горе счастья не построишь", почему они не думают, сколько горя доставляют планете своим счастьем?", — поделилась мыслями артистка.
Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.
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