Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, настоящее имя которой Яна Шамаева. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда решила попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение, где заняла только третье место. А после этого Яна выступала на сцене, где упала в оркестровую яму, из-за чего сломала ребро. Уже сейчас Шамаева находится в США, где оказалась в Нью-Йорке, а именно в Центральном парке. Jerry Heil решила спеть легендарную песню из фильма "Один дома" в нем.
"Central Park vibes", - написала Яна под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Разве не там снимали сам дома, когда Кевин был в Нью-Йорке?";
"Вауууу. Яна это настолько красиво у меня муравьи по коже";
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"Наша любимая украинская птичка , который нужен голос";
"очень красиво красиво молодец красавица";
"Это украинская песня или перевод?";
"последний звук – это просто топ";
"можно продолжение это так красиво";
"Зачем ходить к психотерапевту? Зачем медитировать? Зачем наркотики, секс и рокнрол – когда есть магия пения Дже!";
"так уютно стало и спокойно".
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