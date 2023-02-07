Певица Jerry Heil приехала в Нью-Йорк, США, где посетила Центральный парк, где спела легендарную песню из фильма "Один дома".

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, настоящее имя которой Яна Шамаева. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда решила попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение, где заняла только третье место. А после этого Яна выступала на сцене, где упала в оркестровую яму, из-за чего сломала ребро. Уже сейчас Шамаева находится в США, где оказалась в Нью-Йорке, а именно в Центральном парке. Jerry Heil решила спеть легендарную песню из фильма "Один дома" в нем.

"Central Park vibes", - написала Яна под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Разве не там снимали сам дома, когда Кевин был в Нью-Йорке?";

"Вауууу. Яна это настолько красиво у меня муравьи по коже";

"Наша любимая украинская птичка , который нужен голос";

"очень красиво красиво молодец красавица";

"Это украинская песня или перевод?";

"последний звук – это просто топ";

"можно продолжение это так красиво";

"Зачем ходить к психотерапевту? Зачем медитировать? Зачем наркотики, секс и рокнрол – когда есть магия пения Дже!";

"так уютно стало и спокойно".

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