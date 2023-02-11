Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість розповів рецепт грецького соусу.
"Ловіть швидкий і простий рецепт знаменитого грецького соусу, який ідеально підходить з хрустким та свіжим хлібом.
Інгредієнти:
• Перець болгарський – 3 шт.
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• волоський горіх - 30 г
• Фета - 50 гр
• Часник – 5 г
• Грецький йогурт – 20 мл
• Лимонний сік – 10 мл
• Кінза - 5 гр
• Хліб
Запікаємо перчики в духовці за 180 градусів і перемелюємо їх з іншими інгредієнтами в блендері", - написав Хіменес-Браво у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Круто!!!!! Відчуваю, що це моє. Дякую!!!!!!";
"Мій улюблений ведучий з українського телебачення!";
"Було б круто ще якісь рецепти з мексиканської кухні спробувати від вас";
"Хектор дякую вам за рецепти, за підтримку ЗСУ, ви неймовірна людина!";
"Мама міа, як це смачно";
"Клас, смакота, спробую".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт незвичайного десерту для любителів кави .
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