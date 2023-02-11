Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість розповів рецепт грецького соусу.

"Ловіть швидкий і простий рецепт знаменитого грецького соусу, який ідеально підходить з хрустким та свіжим хлібом.

Інгредієнти:

• Перець болгарський – 3 шт.

• волоський горіх - 30 г

• Фета - 50 гр

• Часник – 5 г

• Грецький йогурт – 20 мл

• Лимонний сік – 10 мл

• Кінза - 5 гр

• Хліб

Запікаємо перчики в духовці за 180 градусів і перемелюємо їх з іншими інгредієнтами в блендері", - написав Хіменес-Браво у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Круто!!!!! Відчуваю, що це моє. Дякую!!!!!!";

"Мій улюблений ведучий з українського телебачення!";

"Було б круто ще якісь рецепти з мексиканської кухні спробувати від вас";

"Хектор дякую вам за рецепти, за підтримку ЗСУ, ви неймовірна людина!";

"Мама міа, як це смачно";

"Клас, смакота, спробую".

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