Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость рассказал рецепт греческого соуса.

"Ловите быстрый и простой рецепт знаменитого греческого соуса, который идеально подходит с хрустящим и свежим хлебом.

Ингредиенты:

• Перец болгарский – 3 шт.

• грецкий орех — 30 г

• Фета – 50 г

• Чеснок – 5 г

• Греческий йогурт – 20 мл

• Лимонный сок - 10 мл

• Кинза - 5 г

• Хлеб

Запекаем перчики в духовке при 180 градусах и перемалываем их с другими ингредиентами в блендере", - написал Хименес-Браво в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Круто!!!!! Чувствую, что это мое. Спасибо!!!!!!";

"Мой любимый ведущий по украинскому телевидению!";

"Было бы круто еще какие-нибудь рецепты из мексиканской кухни попробовать от вас";

"Хектор благодарю вас за рецепты, за поддержку ВСУ, вы невероятный человек!";

"Мама миа, как это вкусно";

"Класс, вкуснота, попробую".

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