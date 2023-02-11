Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость рассказал рецепт греческого соуса.
"Ловите быстрый и простой рецепт знаменитого греческого соуса, который идеально подходит с хрустящим и свежим хлебом.
Ингредиенты:
• Перец болгарский – 3 шт.
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• грецкий орех — 30 г
• Фета – 50 г
• Чеснок – 5 г
• Греческий йогурт – 20 мл
• Лимонный сок - 10 мл
• Кинза - 5 г
• Хлеб
Запекаем перчики в духовке при 180 градусах и перемалываем их с другими ингредиентами в блендере", - написал Хименес-Браво в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Круто!!!!! Чувствую, что это мое. Спасибо!!!!!!";
"Мой любимый ведущий по украинскому телевидению!";
"Было бы круто еще какие-нибудь рецепты из мексиканской кухни попробовать от вас";
"Хектор благодарю вас за рецепты, за поддержку ВСУ, вы невероятный человек!";
"Мама миа, как это вкусно";
"Класс, вкуснота, попробую".
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