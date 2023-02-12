Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала миле відео із прогулянки на снігу.

Як видно, Світлану знято на засніженій вулиці, куди вийшла в теплому вбранні, загорнувши величезний вагітний живіт. На ній світлий спортивний костюм, коротка дублянка і жовтий пухнастий шарф і такі ж рукавиці. Поряд зі Світланою можна побачити її малюка, який вийшов із мамою на вулицю пограти сніжки.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Жити, посміхатися, знаходити в собі сили та віру незважаючи ні на що – напевно, це і є кохання. Що зараз відчуваєте?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почала коментувати нову публікацію артистки:

"Ти молодець".

"Ви класна, Світланочка".

"Яка класна пісня".

"Яка ви розумниця. У мене подруга народила 24 лютого 2022 року, коли почалася війна, у Харкові. Це дивно".

"Відчуваю шалену любов до України, бо ніколи не могла собі подумати, наскільки ми сильні, вільні та незламні".

"Сила кохання – творити нове життя, крізь будь-які перешкоди проходити".

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