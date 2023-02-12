Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко розповіла про геройство українських рятувальників після масштабної трагедії.

Як пише Politeka.net , Руслана Лижичко - відома українська співачка, яка перша перемогла на Євробаченні завдяки своєму номеру "Дикі танці". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Руслана і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла про геройство українських захисників, які допомогли після трагедії у Туреччині.

"Пошуково-рятувальна група з України, близько 90 осіб, вирушила лікувати рани турецького народу.

Україна продовжує надсилати гуманітарну допомогу Туреччині.

Я звернулася турецькою мовою.

Це мої слова підтримки в ці важкі дні...", - написала Руслана в публікації, звертаючись до турецького народу турецькою мовою.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"ми ніколи не забудемо цю солідарність спасибі, ми любимо тебе";

"Твої слова настільки сильні, що можуть зцілити весь світ!";

"Дякую за вашу підтримку!";

"Дві нації у розпачі підтримують одна одну. Так красиво";

"Дякую тобі, Україно";

"Дякую Україна";

"Ми любимо вас так сильно".

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