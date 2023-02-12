Як пише Politeka.net , Руслана Лижичко - відома українська співачка, яка перша перемогла на Євробаченні завдяки своєму номеру "Дикі танці". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Руслана і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла про геройство українських захисників, які допомогли після трагедії у Туреччині.
"Пошуково-рятувальна група з України, близько 90 осіб, вирушила лікувати рани турецького народу.
Україна продовжує надсилати гуманітарну допомогу Туреччині.
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Я звернулася турецькою мовою.
Це мої слова підтримки в ці важкі дні...", - написала Руслана в публікації, звертаючись до турецького народу турецькою мовою.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"ми ніколи не забудемо цю солідарність спасибі, ми любимо тебе";
"Твої слова настільки сильні, що можуть зцілити весь світ!";
"Дякую за вашу підтримку!";
"Дві нації у розпачі підтримують одна одну. Так красиво";
"Дякую тобі, Україно";
"Дякую Україна";
"Ми любимо вас так сильно".
Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана розповіла, чим їй тепер доводиться займатися.
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