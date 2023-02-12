Звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко рассказала о геройстве украинских спасателей после масштабной трагедии.

Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко - известная украинская певица, которая первая победила на Евровидение благодаря своему номеру "Дикие танцы". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Руслана и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала о геройстве украинских защитников, которые помогли после трагедии в Турции.

"Поисково-спасательная группа из Украины, около 90 человек, отправилась лечить раны турецкого народа.

Украина продолжает посылать гуманитарную помощь Турции.

Я обратилась на турецком языке.

Это мои слова поддержки в эти трудные дни...", - написала Руслана в публикации, обращаясь к турецкому народу на турецком языке.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"мы никогда не забудем эту солидарность спасибо, мы любим тебя";

"Твои слова настолько сильны, что могут исцелить весь мир!";

"Спасибо за Вашу поддержку!";

"Две нации в отчаянии поддерживают друг друга. Так красиво";

"Спасибо тебе, Украина";

"Спасибо Украина";

"Мы любим вас так сильно".

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана рассказала, чем ей теперь приходится заниматься

Также Politeka сообщала, что звезда "Евровидения" Руслана поделилась горем после смерти знаменитого артиста

А еще Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана кадрами из Греции неожиданно поздравила украинцев



