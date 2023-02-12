Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко - известная украинская певица, которая первая победила на Евровидение благодаря своему номеру "Дикие танцы". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Руслана и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала о геройстве украинских защитников, которые помогли после трагедии в Турции.
"Поисково-спасательная группа из Украины, около 90 человек, отправилась лечить раны турецкого народа.
Украина продолжает посылать гуманитарную помощь Турции.
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Я обратилась на турецком языке.
Это мои слова поддержки в эти трудные дни...", - написала Руслана в публикации, обращаясь к турецкому народу на турецком языке.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"мы никогда не забудем эту солидарность спасибо, мы любим тебя";
"Твои слова настолько сильны, что могут исцелить весь мир!";
"Спасибо за Вашу поддержку!";
"Две нации в отчаянии поддерживают друг друга. Так красиво";
"Спасибо тебе, Украина";
"Спасибо Украина";
"Мы любим вас так сильно".
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