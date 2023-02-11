Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла, чи поїде через страх нової атаки на Київ.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за музиканта Віктора Павлика не зважаючи на 28 років різниці. Після цього у пари з'явився первісток - син Михайло. Варто зазначити, що для самого Павлика вже четверта дитина. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Катя вирішила побалакати з фанатами.

"Запитуйте", - написала Репяхова у публікації.

"Ваш від'їзд пов'язаний із загрозою повторного наступу на Київ?", - запитав фанат.

"Звичайно ні) Якби ми боялися наступу, ми б у Києві не жили зараз", - написала Катя у відповідь.

"А у вас був токсикоз, коли були вагітними?", - запитав ще один фанат.

"Був, сильний, до трьох місяців блювала щоранку", - зізналася Репяхова.

"Консультувалися із фахівцями з приводу того, що Мишко не говорить", - написав ще один фанат.

"Звернуся до фахівця, якщо не заговорить до трьох років)) Мишкові буде 1,8 через 5 днів", - написала Катя у відповідь.

"Як відреагували діти В. П. на те, що він одружується з вами?", - запитав ще один фан.

"Не знаю, можу лише показати, як вони відреагували на те, що я вагітна", - написала Катя у відповідь.

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