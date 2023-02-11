Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика не смотря на 28 лет разницы. После этого у пары появился первенец - сын Михаил. Стоит отметить, что для самого Павлика уже четвертый ребенок. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя решила поболтать с фанатами.
"Спрашивайте", - написала Репяхова в публикации.
"Ваш отъезд связан с угрозой повторного наступления на Киев?", - спросил фанат.
"Конечно нет) Если бы мы боялись наступления, мы бы в Киеве не жили сейчас", - написала Катя в ответ.
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"А у вас был токсикоз, когда беременной были?", - спросил еще один фанат.
"Был, сильный, до трех месяцев блевала каждое утро", - призналась Репяхова.
"Консультировались со специалистами по поводу того, что Миша не говорит", - написал еще один фанат.
"Обращусь к специалисту, если не заговорит до трех лет)) Мише будет 1,8 через 5 дней", - написала Катя в ответ.
"Как отреагировали дети В. П. на то, что он женится на вас?", - спросил еще один фан.
"Не знаю, могу только показать, как они отреагировали на то, что я беременная", - написала Катя в ответ.
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