Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – успішний український шеф-кухар, а також головний суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ектор розпочав активне вивчення української мови.

Не забуває Хіменес-Браво і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ектор поділився простим рецептом курки, поділившись відео у блозі.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

«Супер»;

"Ектор молодець";

"Дуже добре розмовляєте українською";

"я не люблю готувати, одружуйся зі мною";

"Вау, так приємно чути. Вас українською";

"Екторе, можна в гості?";

"чудова страва та відмінна українська мова";

"Екторе, а українська вже краща. Як рулетики? вже заходять чи ні?".

А до того Ектор привітав українців зі святом.

"Ми дожили до цього дня і не здалися ворогові, і все завдяки воїнам ЗСУ - я не втомлюся про це говорити

Сьогодні вся Україна знову об'єдналася, як і сотню років тому 1919 року. Нас не зупинили ні вороги, ні важкі часи, ні економічна криза", - написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, на що витратив значну суму.

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розкрив секрет легендарного грецького соусу

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" дав рецепт незвичайного десерту для любителів кави .



