Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – успішний український шеф-кухар, а також головний суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ектор розпочав активне вивчення української мови.
Не забуває Хіменес-Браво і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ектор поділився простим рецептом курки, поділившись відео у блозі.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
«Супер»;
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Залужний після розмови з американським генералом звернувся до українців: "Найбільш напружена ситуація..."
Фатальна ДТП на Дніпропетровщині: у салоні машини перебувало четверо дітей, подробиці
Підписано розпорядження: хто має право на нову допомогу у 1 500 гривень
Валерій Залужний схвилював українців новим повідомленням: "Сьогодні..."
"Ектор молодець";
"Дуже добре розмовляєте українською";
"я не люблю готувати, одружуйся зі мною";
"Вау, так приємно чути. Вас українською";
"Екторе, можна в гості?";
"чудова страва та відмінна українська мова";
"Екторе, а українська вже краща. Як рулетики? вже заходять чи ні?".
А до того Ектор привітав українців зі святом.
"Ми дожили до цього дня і не здалися ворогові, і все завдяки воїнам ЗСУ - я не втомлюся про це говорити
Сьогодні вся Україна знову об'єдналася, як і сотню років тому 1919 року. Нас не зупинили ні вороги, ні важкі часи, ні економічна криза", - написав Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, на що витратив значну суму.
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розкрив секрет легендарного грецького соусу
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" дав рецепт незвичайного десерту для любителів кави .