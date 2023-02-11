Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный украинский шеф-повар, а также главный судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Эктор начал активное изучение украинского языка.
Не забывает Хименес-Браво и о ТикТок, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Эктор поделился простым рецептом курицы, поделившись видео в блоге.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Супер";
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Залужный после разговора с американским генералом обратился к украинцам: "Самая напряженная ситуация..."
Ушла целая эпоха: оборвалась жизнь народного артиста Украины
Фатальное ДТП на Днепропетровщие: в салоне машины находилось четверо детей, подробности
"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал рецепт изумительного гарнира из картофеля: может затмить даже основное блюдо
"Эктор молодец";
"Очень хорошо разговариваете на украинском";
"я не люблю готовить, женись на мне";
"Вау, так приятно слышать. Вас по-украински";
"Эктор, можно в гости?";
"замечательное блюдо и отличный украинский язык";
"Эктор, а украинский уже лучше. Как рулетики? уже заходят или нет?".
А до этого Эктор поздравил украинцев с праздником.
"Мы дожили до этого дня и не сдались врагу, и все благодаря воинам ВСУ — я не устану об этом говорить
Сегодня вся Украина снова объединилась, как и сотню лет назад в 1919. Нас не остановили ни враги, ни тяжелые времена, ни экономический кризис", - написал Хименес-Браво.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, на что потратил внушительную сумму
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет легендарного греческого соуса
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт необычного десерта для любителей кофе