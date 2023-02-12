Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, після спокусливих кадрів із відпочинку на Мальдівах, Даша повернулася додому та підготувала шанувальникам чергове відео з вбиральні.

Так, у новому ролику Даша зняла себе у світлій просторій вбиральні з дзеркалами на всю стіну. Спочатку вона з'явилася перед камерою у затишному домашньому халатику та бежевому комплекті білизни, який підкреслив ідеальну фігуру та мальдівську засмагу. Далі Даша починає наряджатися - вона одягає джинси з високою посадкою, потім чорно-біле боді з рукавами, і в кінці короткий чорний піджак з великими золотистими гудзиками. Блогерша доповнює свій образ аксесуарами та темними окулярами, а також одягає теплу чорну дублянку.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео Квіткової:

"Тут красиво все".

"Вау! Як стильно".

"Ну під такі штани можна будь-які труси одягати".

"Люблю твою цю ранкову рубрику. Щодня спеціально заходжу подивитися. Ну круто ти це робиш, тут без слів".

"Ну ззаду не дуже виглядає".

"Після розриву стосунків ви стали зовсім іншою!".

"Даша Ви дуже гарна, але щось потрібно міняти. Якось воно не те… Таку ідеальну фігуру треба підкреслювати інакше".

Нагадаємо, Фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками" висловилася про Україну на тлі Туреччини: "Вам не болить?".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" викликав бурхливу реакцію, нарешті заговоривши українською: "Яка ціна того...".

Також Politeka писала, що "Мурашки по шкірі": Тополя з "Антитіла" довів українців до сліз кадрами про Бахмут.